Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak
2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak

ByLock kullanıcısı 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TRT'nin eski 34 personeli hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı aldı

ByLock kullanıcısı 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında eski 34 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen eski 34 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda gözaltı işlemlerine başlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trt #bylock
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Pakistan'dan silah kaçakçılarına darbe
Sonraki Haber
Dünyada 710 milyon kişi göç etmek istiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.