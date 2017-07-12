Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında eski 34 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen eski 34 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar doğrultusunda gözaltı işlemlerine başlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TRT'nin eski 34 personeli hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı aldı
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında eski 34 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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