Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eski öğretmenin, gerekçeli kararda ByLock yazışmalarına yer verildi.

Gaziantep'te "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eski öğretmenin ByLock yazışmaları, mahkemenin gerekçeli kararına yansıdı.



Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmen Mehmet Yipek'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Mahkemenin Yipek hakkındaki gerekçeli kararında, sanığın örgütün sözde "milli eğitim yapılanması" içerisinde yer aldığı belirtildi.



Sanığın Bank Asya'daki hesabında 2013 yılının aralık ayında 782 lira bulunmasına rağmen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bankaya para yatırın"

çağrısından sonra 2014 yılının mart ayında 13 bin 386 lira olduğu kaydedildi.



Sanığın örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanımına ilişkin bilgilere de yer verilen kararda, Yipek'in programda 3 gruba dahil olduğu, toplam bin 78 kez giriş yaptığı ve şifreli programı en son 18 Şubat 2016 tarihine kullandığı belirtildi.



Yipek'in açıklanan somut delillerle ByLock kullandığına dikkat çekilen gerekçeli kararda, "Mesaj içeriklerinden anlaşılacağı üzere sanığın örgüte yeni eleman kazandırma, katalog evliliği, örgüte ait belgelerin yok edilmesi gibi birçok konuda ByLock üzerinden görüşme yaptığı, sanığın örgütün talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladığı, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği sabit görülmüştür." ifadelerine yer verildi.



ByLock yazışmaları



Sanığın gerekçeli kararda yer alan "Murat" isimli örgüt yöneticisi ile yaptığı ByLock yazışmaları şöyle:



30 Aralık 2015 tarihindeki yazışma:



Sanık: Çınarder derneği kapatıldı. Mali Müşavir ve dernek başkanı oradaymış.

Murat: Dosyaları almaya hakları yok.

Sanık: Bizim arkadaş muhattap olmamış. Fotokopi alınmış.

Murat: Neyse abiler takip ediyordur.

Sanık: Evet.

Murat: Hangi yıla ait dosyalar. Şubeleri gözden geçirelim tedbire aykırı bir şey olmasın. Şahsi flaş bile olmasın.

Sanık: Tamam abi, olur abi.

Murat: Şahsi bilgisayar dahi istemiyoruz. Varsa hard diskini ve ramini çıkarıp kıralım.

Sanık: Tamam abi.

Murat: Şahsi bilgisayar dahi istemiyoruz.

Sanık: Tuğra'ya ve Zirve'ye ve birçok yere gidilmiş.

Murat: Zirve derken üniversite mi?

Sanık: Evet proje olduğu için sodes listesi çıkarılmış.

Murat: Ne listesi

Sanık: Dernek, vakıf ne varsa incelemeye alınmış. Sodes de olan dernek listesi

Murat: Ramazan bey ne durumda

Sanık: Şimdilik bir şey yok. Sodesle ilgisi yok çünkü.

Murat: Tuğrada yapmışlar.

Sanık: Tam vakıf değilim. Sormaya vakit bulamadım. Bizim arkadaşlarla ilgilendim.

2 Ocak 2015 tarihindeki yazışma:

Murat: O zaman düzeltiyorum. 14 Ocak Perşembe. Çarşamba akşamı son durum hakkında haber verirseniz iyi olur.

Sanık: Olur abi. Kahvaltıyı dışarıda yapsak nasıl olur?

Murat: Dışarısı yasak

Sanık: Tamam abi

"Önce tespit, sonra rehberlik yatırımı, kazandıktan sonra ikna"

14 Ocak 2016 tarihindeki yazışma:

Sanık: 193 toplam bizim görüşmemiz mi abi

Murat: Hayır müdür abiler. Onlarla görüştüğüm gün sizinkini de belirleyeceğiz. Yani cumartesi. Sen 193 dedin ama diğerlerinden sayı gelmedi. Bir arayıp hatırlatsan. Çocuğun cinsiyeti, anne baba adı. Yerleştirme il il demiştim.

Sanık: Tamam abi, sordurayım

Murat: Ya sen diğer sorularıma hiç cevap vermedin mail at

Sanık: Bu sayılar şu an üniversite kazanacak durumda ve kazandığında yerleştirmeyi taahhüt ettiğiniz sayı mı?

Murat: Öyle olur mu ya. En azından şu kazanabilecek potansiyelde ve kazandığında yerleştirmeyi başarabileceğimiz kıvamda olmalı. Yoksa hazırlanan elemandan çok ne var. Barajı aşan tercih yapar dediğiniz öğrenciler arasında biraz sözümüzü dinletebileceğimiz öğrenciler. Örneğin 50 hazırlanan kayıtlı öğrenci var ama 40'ı kazanabilecek, 30'u tercih yapar bunlardan da 20'si bizi dinler, eve yerleşir diyebilmek önemli.

Sanık: Tamam abi

Murat: Önce tespit, sonra rehberlik yatırımı, kazandıktan sonra ikna. Yazdıklarımı tekrar oku, biraz düşün, yat. Gece beni kaldır, dua edeyim de evlen. Yarın da anlattığım minvalde rakam ver. Hayırlı geceler.



Sanık tarafından 16 Ocak 2016'da gönderilen e-postada ise, "1 dolarları cüzdanda taşımayalım abiler. Makul şüphe 1 dolar" ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.

