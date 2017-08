Malatya'da FETÖ soruşturmasında ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan hemşirenin üzerinde aynı suçtan cezaevinde tutuklu bulunan psikolog eşine vermek için yazdığı not çıktı.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan hemşirenin üzerinde aynı suçtan cezaevinde tutuklu olan psikolog eşine vermek için yazdığı, cüzdanında bulunan bir dolarlık banknotla ilgili savunma yaparken söylemesi gerekenleri içeren not çıktı.



FETÖ/PDY'ye yönelik yurt genelindeki soruşturmalar aralıksız devam ederken gözaltına alınan bazı şüphelilerin ev ve üst aramalarında ele geçirilen deliller dikkati çekiyor.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandığı iddiasıyla kentteki hastanede görev yapan hemşire N.D'nin adresine operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan kadının cüzdanında, aynı suçtan cezaevinde tutuklu bulunan psikolog eşi H.D'ye vermek için yazdığı not çıktı.



Notta, eşine cüzdanında bulunan bir dolarlık banknotla ilgili savunma yaparken söylemesi gerekenleri yazan N.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



"Tavuk burger yedik, 9 dolar tuttu" yalanı



N.D'nin eşine ithafen yazdığı notta, şu ifadeler yer aldı:



"Bir doları açıklarken şöyle bir savunmamız olsun. Cidde Havaalanı'nda uçağı beklerken yemek yedik (tavuk burger, 2 adet), 9 dolar tuttu. Para üstü olarak da bir dolar verdiler. Bir dolarla üzerimizde kalan bir riyali cüzdanımızın bir köşesine koyduk. Arama yapıldığı gün memurlar bir dolarla beraber bir riyali de gördüler. Bir doları aldılar. Biz de 'Neden bir riyali de almıyorsunuz?' dediğimizde, 'Bizim işimize bu yarıyor, biz alacağımızı aldık, bir riyale gerek yok.' dediler. Ben medyadan defaatle bir doların FETÖ üyeliği için kullanıldığını duydum. Gerçekten FETÖ'yle ilişkin olsa evimde bir dolar tutar mıyım? Ben öğrencilik hayatımdan bu zamana kadar FETÖ'nün ne dershanelerine ne de sohbetlerine gittim. Çevremde FETÖ ile ilişkili kimseyle diyaloğum olmadı.

Buna iş yerindeki arkadaşlarım da şahitlik edecektir. Umreden döndüğümüzde bin 200 dolarımız daha vardı. Onu da 'Dolar bozdur kampanyasında' bozdurduk. O bir dolar unutulduğundan kaldı."



"Etkin pişmanlıktan faydalanmak gibi bir gündemimiz yok"



ByLock suçlaması konusundaki kararı eşine bıraktığını belirten N.D, notunu şu şekilde tamamladı:



"Eğer ByLock ile ilgili bir suçlama da varsa o konuda karar senin. Kesinlikle etkin pişmanlık yasasından faydalanmak gibi bir gündemimiz yok. Sen FETÖ'cü değilsin, olmadığın bir şeyi kabul edip siciline işletme. Biliyorum, orada dardasın ama ben burada senden 2 kat daha fazla dardayım. Avukatla paylaştığın bilgilerden haberimiz oldu. Boynum büküldü. Yine de canın sağ olsun. Sen iyi ol yeter. Allah'a emanet ol inşallah. Bugünler de geçecek biliyorum, inşallah hem dünyamızı hem ahiretimizi mahvetmeden geçer. Sabırla, metanetle bekliyoruz çıkmanı."