FETÖ soruşturması kapsamında devlet kurumlarındaki ByLock kullanıcılarına yönelik temizlik operasyonlarının 6 ayda tamamlanması hedefleniyor. Toplamda 102 bin kişinin devlet memurluğundan kovulması bekleniyor. Bu arada KHK'lar ile işten atılan kamu personeli FETÖ'cülerin arabuluculuktan faydalanarak işe dönmelerinin önünün kapatılması için yeni bir KHK yayınlandı.

FETÖ soruşturması kapsamında kamuda ByLock'çulara yönelik operasyonlar devam ediyor.



MİT'in darbe kalkışması sonrası hazırlayıp gönderdiği listeler için istihbarat, emniyet, jandarma, belediyeler ile Milli Eğitim Bakanlığı ağırlıkta olmak üzere diğer bakanlıklarda yer alan FETÖ'cü personelin haritasını çıkarıldı.



2 ay önce yurt genelinde başlatılan soruşturmalar çerçevesinde bugüne kadar 55 bin şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ankara ve İstanbul'da ByLock kullanan örgüt üyesi sayısının 25 bin civarında olduğu, bu isimlerden 10 bini hakkında işlem yapıldığı belirtildi.



Sabah'ın haberine göre 120 bin kişilik Bylock listesinde FETÖ'cü öğretmenler başı çekiyor. Örgüt için kritik öneme sahip olan öğretmenlerin "İmam, Abi, Abla ve Müdür" pozisyonlarında aktif görev aldıkları belirtildi. Kamu'daki ByLock'çulara yönelik temzilik operasyonlarının 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.



Öte yandan daha önceki KHK'lar ile işten atılan kamu personeli için yeni bir KHK yayınlandı.



Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan 691 sayılı KHK ile işten atılan FETÖ'cülerin arabuluculuktan faydalanarak işe dönmelerinin önü kapatıldı. KHK'nın 9 ve 10'uncu maddelerinde yapılan düzenlemelerle Arabuluculuk Kanununun ilgili maddelerine "Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak" ibaresi eklendi.



ulusal.com.tr