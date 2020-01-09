Çağla Tuğaltay cinayetinde 9 Ocak son gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert izle.. Çağla Tuğaltay kimdir?

19 sene önce öldürülen Çağla Tuğaltay'ın annesi, davanın zaman aşımına uğramaması için son çare olarak 7 Ocak 2020 Çarşamba günü Müge Anlı'ya katıldı. Müge Anlı'nın yayınlanan ilk bölümlerine katılan anne sonuç alamamıştı.

15 yaşında olan Çağla Tuğaltay, Levent Kız Meslek Lisesi'nde okuyordu. Çocuk Gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisiydi. 5 Haziran 2000 tarihinde abisinin yatağında boğazı kesilmiş halde bulundu. Çağla'nın tırnaklarında deri ve tüy kalıntıları bulundu. Elde edilen bu delillerden DNA analizi yapıldı fakat katilin kimliği tespit edilemedi. Faili meçhul cinayetin bir diğer kan donduran ayrıntısı ise Çağla'nın cesedi bulunduğunda iç çamaşırı dizine kadar sıyrık haldeydi, karnında ise sperm örnekleri vardı. Bunun üzerine ceset üzerinde yapılan incelemelerde tecavüz bulgularına rastlanmadı. Sperm örnekleri, cinayet davasındaki tüm şüphelilerle karşılaştırılmış fakat kimse ile uyuşmamıştı.

MÜGE ANLI 9 OCAK SON GELİŞME

Zaman aşımı yasasını değiştirmek için yeni bir yasa tasarısı önerisinin sunulacağını müjdeleyen Müge Anlı, daha sonra Çağla'nın dosyasına bakan Savcı'nın bir zanlı üzerinde durduğunu ve ondan tekrar DNA örneği alınacağını açıkladı. Çağla'nın annesi, Savcı'dan çok ümitli olduğunu ve görüşmeye gittiğinde, Savcı'dan, "19,5 yıldır çok savcı değiştirdik. İlk defa bir savcının, 'Beni evladın kabul et' dediğini duydum. 'Ben senin evladınsam Allah bana bu dosyayı sonuçlandırmadan ölmeyi nasip etmesin, ben eğer ölürsem Çağla beni orada bulur ve benden bunun hesabını sorar' dedi. Savcı gibi değil sanki evladım gibi konuştu" dedi. Müge Anlı, 3 kişi üzerinde yoğunlaşıldığı bilgisini de verdi.

MÜGE ANLI 7 OCAK İZLE

ulusal.com.tr