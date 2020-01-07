Çağla Tuğaltay için son 6 ay! Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Ocak izle... Çağla Tuğaltay kimdir?

Çağla Tuğaltay'ın annesi, davanın zaman aşımına uğramaması için son çare olarak bugün tekrar Müge Anlı'ya katıldı. Müge Anlı programının ilk bölümlerine katılan anne sonuç alamamıştı.

2000 yılında 15 yaşında olan Çağla Tuğaltay, Levent Kız Meslek Lisesi'nde okuyordu. Çocuk Gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisiydi. Aynı yılın 5 Haziran'ında, abisinin yatağında boğazı kesilmiş bir halde bulundu. Çağla'nın tırnaklarında deri ve tüy kalıntıları bulunmuş fakat bu delillerden DNA analizi yapılıp, katilin kimliği tespit edilemedi.

Faili meçhul cinayetin bir diğer kan donduran ayrıntısı ise Çağla'nın cesedi bulunduğunda iç çamaşırı dizine kadar sıyrık haldeydi. Ve karnında sperm örnekleri vardı. Fakat ceset üzerine yapılan incelemelerde tecavüz bulgularına rastlanmadı.

Sperm örnekleri, cinayet davasındaki tüm şüphelilerle karşılaştırılmış fakat kimse ile uyuşmamıştı.

Önümüzdeki günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında masaya yatırılacak olan cinayetin ayrıntıları gün yüzüne çıkacak...

MÜGE ANLI 7 OCAK İZLE

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