Çakar yasağı başladı
Araçlardaki çakar yasağı bugünden itibaren uygulanmaya başladı. İstanbul'da trafik ekipleri, ışıklı uyarı işaretlerini yetkisiz kullanan sürücülere ceza kesti.
GÜNDEM 01.11.2019, 19:29
Araçlarında "çakar" olarak bilinen ışıklı uyarı işaretlerini yetkisiz kullanan sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar kullanımı 1 Kasımdan itibaren yasaklandı.
Yasağın başlamasıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Basın Ekspres Yolu'nda uygulama yaptı.
Çakar sistemi olan araçları durduran ekipler, yetkisiz kullanan sürücülere cezai kesti.
Emniyet şeridini ihlal eden sürücülere de ceza kesen ekipler, uygulamaya kentin farklı yerlerinde devam edecek.
ulusal.com.tr
SON DAKİKA HABERLERİ! Özdebir TYT deneme 2020 cevap anahtarı açıklandı mı? Özdebir TYT AYT YKS cevap anahtarı belli oldu mu? Özdebir TYT AYT cevap anahtarı yayınlandı mı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P