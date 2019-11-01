Çakar yasağı başladı

Araçlarında "çakar" olarak bilinen ışıklı uyarı işaretlerini yetkisiz kullanan sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar kullanımı 1 Kasımdan itibaren yasaklandı.

Yasağın başlamasıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Basın Ekspres Yolu'nda uygulama yaptı.

Çakar sistemi olan araçları durduran ekipler, yetkisiz kullanan sürücülere cezai kesti.

Emniyet şeridini ihlal eden sürücülere de ceza kesen ekipler, uygulamaya kentin farklı yerlerinde devam edecek.

ulusal.com.tr