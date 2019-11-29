Çalışma Bakanı'na 6 emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle 6 soruluk önerge verdi.

CHP'li Yalım'ın önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışmaya başlayan kadınların 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları yönündeydi.

Genel ilke olarak kanunlar yürürlük tarihinden ileriye doğru hüküm ifade eder. Ancak 8 Eylül 1999 tarih ve 4447 sayılı kanun geriye dönük olarak yürütülmüş ve prim gün sayısını tamamladığı halde emeklilik hak ediş yaşını bekleyen çok sayıda mağdur çalışan ortaya çıkmıştır.

Bu bilgiler ışığında;

1- 4447 sayılı kanun hukukun genel ilkelerine aykırı olarak neden geriye yürütülmüştür?

2- Kamuda çalışan emeklilikte yaşa takılanların sayısı kaçtır?

3- Özel sektörde çalışan emeklilikte yaşa takılanların sayısı kaçtır?

4- Kamu ya da özel sektörde çalışmayan emeklilikte yaşa takılanların sayısı kaçtır?

5- EYT'lilerin hak ettikleri emeklilik haklarının verilmesine yönelik bakanlığınız bünyesinde bir çalışma var mıdır?

6- EYT'lilerin emekli edilmesi halinde uygulamanın bütçede yıllık maliyeti kaç TL olarak yansıyacaktır?"

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