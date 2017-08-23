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Çamlıca Gişeleri'nde serbest geçiş başladı

Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulanmaya girdi. TEM Otoyolu'nda saat 19.00 itibariyle çift yönlü olarak Serbest Geçiş Sistemi'nde geçişler sağlanmaya başlandı.

Çamlıca Gişeleri'nde serbest geçiş başladı

İSTANBUL Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulanmaya girdi.

TEM Otoyolu'nda saat 19.00 itibariyle çift yönlü olarak Serbest Geçiş Sistemi'nde geçişler sağlanmaya başlandı.

Bu uygulamayla gişeler devre dışı kaldı.

Sürücüler ise gişelerin kaldırılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest Geçiş Sistemine geçilmiş olundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çamlıca gişeleri
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