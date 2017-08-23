İSTANBUL Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulanmaya girdi.
TEM Otoyolu'nda saat 19.00 itibariyle çift yönlü olarak Serbest Geçiş Sistemi'nde geçişler sağlanmaya başlandı.
Bu uygulamayla gişeler devre dışı kaldı.
Sürücüler ise gişelerin kaldırılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest Geçiş Sistemine geçilmiş olundu.
Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulanmaya girdi. TEM Otoyolu'nda saat 19.00 itibariyle çift yönlü olarak Serbest Geçiş Sistemi'nde geçişler sağlanmaya başlandı.
İSTANBUL Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulanmaya girdi.
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