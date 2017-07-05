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Çamlıca gişelerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlıyor

İstanbul'da Çamlıca gişelerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlıyor. Yaklaşık 2 ay sürecek çalışmaların 30 Ağustos'ta tamamlanması bekleniyor.

Çamlıca gişelerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlıyor

İstanbul'da Çamlıca gişelerine Serbest Geçiş Sistemi kurulacak.

Açıklama Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çalışmaların gün içinde başlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arslan, çalışmaların 30 Ağustos'ta tamamlanacağını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında gişeler kalkacak, yerlerine HGS ve OGS'yi aynı anda okuyan sistemler yerleştirilecek. 

Çalışmalarla birlikte bölgede trafik yoğunluğunun artmasından endişe ediliyor.

Serbest Geçiş Sistemi daha önce Mahmut Gişleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kurulmuştu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Çamlıca
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