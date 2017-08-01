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Çanakkale Ayvacık'ta deprem (Son depremler)

Çanakkale Ayvacık'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

Çanakkale Ayvacık'ta deprem (Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22:33'te Çanakkale Ayvacık'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

AFAD depremin derinliğini 8.2 olarak açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #Ayvacık #deprem #çanakkele
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