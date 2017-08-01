Çanakkale Ayvacık'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22:33'te Çanakkale Ayvacık'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.



AFAD depremin derinliğini 8.2 olarak açıkladı.



ulusal.com.tr