ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen çeşitli mesleklerden 24 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Zanlılardan 15'i ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.