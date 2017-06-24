Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Çanakkale'de ByLock'tan 15 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de ByLock'tan 15 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen çeşitli mesleklerden 24 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Zanlılardan 15'i ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #bylock
banner863
Önceki Haber
Siirt Pervari'de çatışma: 5 terörist öldürüldü
Sonraki Haber
Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.