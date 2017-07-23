Çanakkale'nin 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çan ilçesinde saat 01.12'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Çanakkale'de saat 01.12'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 11 km derinliğinde meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. AFAD'a göre deprem yerin 14.5 km derinliğinde meydana geldi.





ulusal.com.tr