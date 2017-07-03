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FETÖ/PDY operasyonu: Tutuklandılar
FETÖ/PDY operasyonu: Tutuklandılar

Çanakkale'de FETÖ/PDY operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Örgüt üyesi oldukları ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı

Çanakkale'de FETÖ/PDY operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 64 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 72 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, adreslerinde bulunan 64 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü adli kontrol şartıyla, 28'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 17'si ise tutuklandı.

Şüphelilerden M.C.Y, G.Y, R.B, B.P. ve Ş.U'nun Emniyetteki sorguları devam ederken, firari 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #fetö #pdy #bylock
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