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Çanakkale'de FETÖ/PDY operasyonu: 17 kişi yakalandı

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de FETÖ/PDY operasyonu: 17 kişi yakalandı

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, çeşitli meslek gruplarına mensup şüphelilere ait 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda örgüt üyesi oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen 17 şüpheli yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sorgularının ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor. 

Öte yandan, firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #fetö #pdy #gözaltı
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