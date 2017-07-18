Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarına mensup şüphelilere Gökçeada ilçesi, il merkezi ve şehir dışındaki bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.