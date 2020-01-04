Çanakkale'de Üretim Devrimi Kurultayı yapıldı

Vatan Partisi, Çanakkale'de "Üretim Devrimi Kurultayı" düzenledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,kurultay öncesinde soruları yanıtladı. Gündeminde, Amerika'nın İranlı General Kasım Süleymani'ye düzenlediği suikast vardı.

Vatan Partisi lideri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de menfaatlerinin bulunduğunu da belirtti. Doğu Perinçek, Libya Tezkeresine şartlı olarak destek verdiklerini hatırlattı.

Kurultayın gündemi Türkiye'nin eşiğine geldiği üretim devrimi oldu.

Üreticinin 1980'lerde kambur ilan edildiğini söyleyen Perinçek, kurulması gereken sistemi anlattı.

Doğu Perinçek, milli ekonominin maddelerini sıraladı.



Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye'nin ticaret ortaklarının "Rusya, Çin ve Hindistan" olduğunu ifade etti.

Toplantıya, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Biga Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güray Ergün, Ziraat Mühendisi Musa Uzun ile Zeytin Üreticisi Behçet Soydan konuşmacı olarak katıldı.



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