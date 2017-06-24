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Çanakkale iskelelerinde yoğunluk! Kuyruk 5 kilometreye yaklaştı

Eceabat İskelesi'nde feribot bekleyen tatilcilerin oluşturduğu kuyruk 5 kilometreye yaklaştı

Çanakkale iskelelerinde yoğunluk! Kuyruk 5 kilometreye yaklaştı

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde yoğunluğa neden oldu.

Eceabat, Gelibolu ve Kilitbahir iskelelerine gelen tatilciler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Eceabat İskelesi'ndeki araç kuyruğu 5 kilometreye yaklaştı. 



Boğaz hattındaki feribotlar, yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle çalışmaya başladı.

Araçlar, gemi sırası için trafik ve jandarma ekiplerinin kontrolünde Çanakkale-İstanbul karayolu ve Eceabat ilçe merkezinde bekletiliyor.



Bayram tatillerini Gökçeada ilçesinde geçirmek üzere yola çıkıp Kabatepe İskelesi'ne ulaşan vatandaşlar, burada feribot kuyruğuna giriyor. Yaklaşık 2 saattir beklediklerini ifade eden sürücüler, kuyruk çilesinden yakınıyor. 

Bozcaada'ya gidecek tatilciler ise Geyikli İskelesi'nde feribot sırasına girmeye başladı.



GESTAŞ, Çanakkale-Eceabat arasında 3, Kepez-Eceabat arasında 1, Kilitbahir-Çanakkale arasında 4, Kabatepe-Gökçeada arasında 2, Geyikli-Bozcaada arasında 2, Güney Marmara hattında 2, Lapseki-Gelibolu arasında ise 5 olmak üzere toplam 19 gemiyle hizmet veriyor.



Etiketler; #eceabat #kuyruk #yoğunluk #iskele #çanakkale
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