Eceabat İskelesi'nde feribot bekleyen tatilcilerin oluşturduğu kuyruk 5 kilometreye yaklaştı

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde yoğunluğa neden oldu.



Eceabat, Gelibolu ve Kilitbahir iskelelerine gelen tatilciler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Eceabat İskelesi'ndeki araç kuyruğu 5 kilometreye yaklaştı.







Boğaz hattındaki feribotlar, yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle çalışmaya başladı.



Araçlar, gemi sırası için trafik ve jandarma ekiplerinin kontrolünde Çanakkale-İstanbul karayolu ve Eceabat ilçe merkezinde bekletiliyor.







Bayram tatillerini Gökçeada ilçesinde geçirmek üzere yola çıkıp Kabatepe İskelesi'ne ulaşan vatandaşlar, burada feribot kuyruğuna giriyor. Yaklaşık 2 saattir beklediklerini ifade eden sürücüler, kuyruk çilesinden yakınıyor.



Bozcaada'ya gidecek tatilciler ise Geyikli İskelesi'nde feribot sırasına girmeye başladı.







GESTAŞ, Çanakkale-Eceabat arasında 3, Kepez-Eceabat arasında 1, Kilitbahir-Çanakkale arasında 4, Kabatepe-Gökçeada arasında 2, Geyikli-Bozcaada arasında 2, Güney Marmara hattında 2, Lapseki-Gelibolu arasında ise 5 olmak üzere toplam 19 gemiyle hizmet veriyor.







