Çanakkale'de Gülpınar açıklarında bugün saat 11.31'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Çanakkale'de deprem oldu.



Verilere göre, deprem saat 11.31'de meydana geldi.



Depremin yerin 6,3 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.



Ayrıca, depremin büyüklüğünün 3,1 olduğu ifade edildi.



Deprem sonrası can kaybının olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr