Filiz Aker her yerde bunu söylüyormuş: Vatan Şaşmaz...
Filiz Aker her yerde bunu söylüyormuş: Vatan Şaşmaz...
Belli oldu: Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı...
Belli oldu: Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı...
Luis Neto, Fenerbahçe'de
Luis Neto, Fenerbahçe'de
Vatan Şaşmaz'ın son videosu: Elini kalbine koy ve paylaş...
Vatan Şaşmaz'ın son videosu: Elini kalbine koy ve paylaş...

Çanakkale'de deprem (28 Ağustos Pazartesi son depremler)

Çanakkale'de Gülpınar açıklarında bugün saat 11.31'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çanakkale'de deprem (28 Ağustos Pazartesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Çanakkale'de deprem oldu.

Verilere göre, deprem saat 11.31'de meydana geldi.

Depremin yerin 6,3 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Ayrıca, depremin büyüklüğünün 3,1 olduğu ifade edildi.

Deprem sonrası can kaybının olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #gülpınar #deprem #çanakkale
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Tamer Karadağlı: Vatan Şaşmaz 20 yıldır hiç değişmedi
Sonraki Haber
Dikkat 1 Eylül son gün! Bu elektrik süpürgeleri artık kullanılamayacak...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.