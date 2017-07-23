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Çanakkale'de deprem! İstanbul'da hissedildi
Çanakkale'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler)

Çanakkale'nin 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çan ilçesinde saat 01.12'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler)

Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre,  Çanakkale'de  saat 01.12'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 11 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. AFAD'a göre deprem yerin 14.5 km derinliğinde meydana geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #istanbul deprem
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Doğan - 8 saat önce
Silivri'de de hissedildi. 3-5 sn.
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Sinem - 7 saat önce
Ayvalık'ta da hissedildi
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mustafa can keleş - 7 saat önce
İstanbul'da en az iki üç kere hissettim artçı sarsintilar devam ediyor
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Furkan - 6 saat önce
Canakkale geyiklideyim hissetmedim????
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Baris - 5 saat önce
Yenice ballicay koyundeyim alttan cok kotu vurdu halen disardayiz aman dikkat avsa adasindada olmus horozlar otuyor devami gelebilir
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