Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Canan Karatay, yaklaşık 190 bin TL'sinden olmuştu. Bir emekli profesör de benzer tuzağa düştü.

İTÜ’den emekli olan Prof. Dr. Ali Emre Harmancı, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 500 bin lira kaptırdı. Polisle irtibata geçen Harmancı dolandırıcıları yakalatmayı başardı.



73 YAŞINDAKİ EMEKLİ PROFESÖRE TUZAK!



Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Emre Harmancı tele-dolandırıcıların yeni mağduru oldu. Savcılık iddianamesine göre İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nden emekli olan 73 yaşındaki öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Emre Harmancı'yı arayan dolandırıcılar bir terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında kendisi adına çıkarılan hatların kullanıldığını, şahısların yakalanabilmesi için hesabında bulunan parayı vermesi gerektiğini söyledi.



KENDİSİNİ POLİS YAVUZ OLARAK TANITMIŞ



Harmancı, evine gelen ve kendini "Polis Yavuz" olarak tanıtan kişiye farklı zamanlarda 54 bin euro, 67 bin dolar ve 50 bin lira değerinde ziynet eşyası verdi. Dolandırıldığını anlayan Harmancı bu kez polis gözetiminde dolandırıcıları arayarak bir miktar daha para verebileceğini söyledi. Parayı teslim almaya gelen Ali Yeşildağ ile Salih Çelik polis tarafından yakalandı.



Mesai arkadaşları Prof. Dr. Ali Emre Harmancı'nın emekli olması nedeniyle yemek düzenlemiş ve Harmancı'ya hizmetlerinden dolayı plaket verilmişti.



CANAN KARATAY 190 BİN TL KAPTIRMIŞTI



Beslenme üzerine hazırladığı kitapları ve Karatay diyeti ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, kendilerini telefonda polis süsü veren dolandırıcılara 50 bin dolar ve 10 bin lirasını kaptırmıştı. Tesadüf sonucu dolandırıcılar yakalanırken, Parası da kurtarılan Karatay 'Nasıl oyuna geldim bilmiyorum. Bu konuda cahilim' demişti.



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