Zonguldak'ın Kozlu İlçesi’nde, telefonda kendisini ’başkomiser’ olarak tanıttığı Münevver K.’nın 160 bin TL’sini alarak dolandıran 27 yaşındaki Mehmet K., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Mehmet K.’nın, 2013 yılında iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ı aynı yöntemle dolandıran kişi olduğu belirlendi.

Olay, geçen 20 Temmuzda meydana geldi.Kozlu’da oturan Münevver K.’yı ev telefonundan arayan kimliği belirsiz kişi,polis olduğunu söyleyerek FETÖ’cülerin banka hesabındaki paraları almaya çalıştıklarını, bu şahıslara karşı operasyon başlattıklarını, operasyon gereği parayı çekip kendilerine vermeleri gerektiğini söyledi.Buna inanan Münevver K.,banka hesabından çektiği 160 bin TL’yi, evine gelenkişiye teslim etti.Daha sonra dolandırıldığını anlayan Münevver K., durumu polise bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerive Münevver K.’nın verdiği eşkal doğrultusunda şüphelinin kimliğinibelirledi ve Şanlıurfanın Akçakale İlçesinde olduğunu saptadı.Şanlıurfa Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyondaMehmet K., yakalandı.



Mehmet K.’nın, İstanbul’da iç hastalıklarıve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ı aynı yöntemle 50 bin dolar ve 10 bin lirasını alarak dolandıran 2 şüpheliden birisi olduğu ortaya çıktı. O zaman tutuklanan ve bir süre sonra tahliye olan Mehmet K., dün sevk edildiği Akçakale Adliyesinde nöbetçi mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.