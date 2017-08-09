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Çankaya Köşkü'nde güvenlik toplantısı yapıldı

Suriye'de terör unsurlarının kontrol ettiği Afrin ve İdlip'e yönelik operasyon tartışılırken Çankaya Köşkü'nde güvenlik toplantısı yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki zirve 1 buçuk saat sürdü. Toplantıda Suriye ve Irak’taki gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor.

Çankaya Köşkü'nde güvenlik toplantısı yapıldı

PKK/PYD’nin kontrol ettiği Afrin'e yönelik operasyon yapılacağı konuşulurken Çankaya Köşkü'nde güvenlik zirvesi toplandı.

Saat 10:25’te başlayan toplantı, Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığında basına kapalı yapıldı. Zirve 1,5 saat sürdü.

Güvenlik toplantısına, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın katıldı.

Zirvede Irak ve Suriye'deki son gelişmeler ve bu gelişmeler karşısında Ankara'nın planı tartışıldı.

Toplantıda Astana'da varılan çatışmasızlık mutabakatının pekiştirilmesi için toplanan Tahran zirvesinde yapılan değerlendirmelerin de ele alındığı belirtiliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #afrin #İdlip #Çankaya Köşkü
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