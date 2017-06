İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan canlı bomba açıklaması: 'Kahraman arkadaşlarımız, Hatay’a intikal etmeye çalışan 5 DEAŞ’lı teröristin üzerine atlayarak onları etkisiz hale getirdiler.'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bakan Soylu, buradaki konuşmasında, bombalı saldırı hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını hatırlatarak, "Kahraman arkadaşlarımız, Hatay’a intikal etmeye çalışan 5 DEAŞ’lı teröristin üzerine atlayarak onları etkisiz hale getirdiler. Bu şu demektir; 'Sen milletimize bir şey yapma. Üzerine atlayarak onu etkisiz hale getireyim, benim canıma ne olursa olsun' Bu üstün düşünce ve üstün bir anlayıştır" ifadesini kullandı.



Dün de Van'da kenti karıştırmak isteyen iki teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Soylu, "Bütün arkadaşlarımız, güvenlik kuvvetlerimiz her biri en üst seviyede bir dikkatle ve yüksek moralle görevinin başındadır. Bu konuda milletimiz hangi kararlılık içindeyse, gerek komutanlarımız, gerek emniyet müdürlerimiz, gerek canparelerimiz, gerek güvenlik korucularımız her birisi aynı kararlılık içindedir." diye konuştu.



"Tarihin en fırsatı yüksek dönemi içinde bulunmaktayız." diyen Soylu, şöyle devam etti: "Hatırlarsınız, konuşmalarımda 'son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz.' dediğimde, ses Pensilvanya’dan geldi. Oradaki ahlaksız, bana hakaret ederek ve yukarıdan aşağıya ağza alınmayacak kelimeleri orada değerlendirerek, hain kimliğini bir kez daha ortaya koydu. İstekleri bu ülkenin güçlü olması değildir. İstekleri bu ülkenin ve bu milletin teslimiyetidir. Bu millet teslim olmadı, inşallah teslim de olmayacak. Yapılacak çok şeyler var. Göç politikamızdan, istihdam ve iş politikamıza kadar her birimizin elinde bir fırsat var. İş adamlarımızın, bürokratlarımızın, memurumuzun, işçimizin, toprağı verimli biçimde biçmek, ekmek durumunda olan çiftimizin 'daha iyisini üreteyim, daha kalitelisini üreteyim, gelen turiste daha iyi hizmet edeyim' diyen insanımızın, öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin, bilim adamlarımızın, herkesin? Topyekün bir seferberliğin, kalkınma, büyüme seferberliğinin ve topyekün demokrasi seferberliğinin bugün tam da mihengi noktasındayız."



Türkiye'nin, tarihinin en önemli terör mücadelesini verdiğini belirten Soylu, "Şunu çok net söyleyeyim; önümüzdeki aylarda biraz daha bu konuda operasyonlarımız hem yoğunlaşacak hem de bu operasyonlarda farklı neticeler de olabilecek. Şehirlerdeydiler tasviye ettik, şehirlerin yakınlarındaki köylerdeydiler tasviye ettik ve sınırlarımızdan içeri girmelerini engelleyebilmek için Suriye sınırı ve İran sınırı başta olmak üzere duvarlar gerçekleştiriyoruz. Suriye sınırının önemli bir bölümünü duvarlarla kapattık ve teknolojik birtakım katma değerlerle de besleyeceğiz ve oraları emin bir hale getireceğiz. Aynısını İran sınırımızda da ihale ettik ve yapılmaya, şimdi mayınlar temizlenmeye başlandı" dedi.







"On yıllardır kullandıkları dağlardaki en üst bölgelerdeki mağaradalar ve bütün Türkiye’ye aslında Güneydoğu’ya ve Doğu’ya ve Amanos’a evlatlarımız her tarafa yayılmış durumdalar, tüm alana yayılmış durumdayız" ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti: "Onların etkinliklerini azaltabilmek için her yerde onları köşeye sıkıştıran, her yerde hareket kabiliyetlerini azaltmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve sükununu temin etmeye çalışan ve onları toplu yaşam merkezlerinden uzaklaştırmaya çalışan bir stratejiyi uyguluyoruz. Şu ana kadar elhamdülillah bu doğru bir şekilde gitti, artı üstüne de teknolojik kabiliyetimizi en üst noktaya taşıyarak bunu gerçekleştiriyoruz. İnsansız hava uçakları, dronlar, insanlı keşif uçakları ve tüm kabiliyetlerimizle birlikte bunu sağlamaya çalışıyoruz. Havadan, yerden her noktadan sıkıştırmayla terör örgütünü sınırlarımızın dışına itmeye çalışıyoruz. Bu, bütün güvenlik güçlerimizin azami gayretiyle ve milletimizin büyük desteğiyle beraber gerçekleşmektedir."