Önce vergi indirimi şimdi de Toprak Mahsulleri Ofisi... Ofis'ten randevu alamayan çaresiz çiftçi buğdayını serbest piyasada düşük fiyata satmak zorunda bırakıldı.

Buğday hasadını tamamlayan Diyarbakırlı üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden randevu alabilmek için telefon ve internete sarıldı. Ancak randevu alamadı. Çaresiz üretici düşük fiyata ürünleri tüccara sattı.İrfan İnat, Ergani ilçesine bağlı Kabasal köyünde çiftçilik yapıyor. Bu yıl tarım arazilerine buğday ekimi yaptı. Verim ve rekolte oldukça iyiydi.Çiftçi verimli geçen sezonun ardından, ürünlerini satmak için Toprak Mahsulleri Ofisini aradı. Ancak bir türlü randevu alamadı.Çaresiz çiftçi yok pahasına ürünlerini tüccara verdi.Toprak Mahsülleri Ofisi'nden randevu alan Hanifi Kahraman ise sıranın geç geldiğini ürünleri muhafaza etmenin zor olduğunu belirtti.Tüccarların eline düşen çiftçiler kurtarılmayı bekliyor.Kars'ta ise kuraklık hububatta verimi yüzde 75'lere kadar düşürdü. Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş yetkililere çağrıda bulundu.Ertaş, hasadı tamamlanan yerlerde ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapmasını istedi.