Carlos Ghosn'un kaçışı soruşturmasında 5 tutuklama

İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçan Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un soruşturmasında 5 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Başsavcıvekili 2 kişiyi serbest bıraktı. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 5 zanlı "göçmen kaçakçılığı" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor. Son duruma ilişkin açıklamayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Kullanılan 2 uçağa el konulduğu duyruldu.

Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Tutuklanan isimler tehdit edildiğini ifade ederken Carlos Ghosn'un kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn Japonya'da sıkı güvenlik önlemleri altında tutuluyordu. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Ghosn, İstanbul üzerinden Japonya'dan kalkan özel jeti ile Lübnan'a kaçmıştı.

ulusal.com.tr