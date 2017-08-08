Muğla Bodrum'dan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bodrum depremini yorumlayan Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, bu şekilde artçı sarsıntıların olmasının normal olduğunu belirterek, “Daha birkaç ay bodrum ve çevresi belirli boyutta sallanırsa bu anormallik değildir” dedi. Görür, ayrıca yapılarla ilgili olarak "Sürekli olan küçük depremler sonucunda malzeme yorgunluğa dolayısıyla yıkıma neden olabilir " diye uyardı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremlere ilişkin açıklama yaptı. En önemli uyarılarından biri de; yapıların sürekli kontrol edilmesiyle ilgili. Görür, “Gerçekten darbe almış ama ihmal edilmiş, kontrol ettirilmemiş binalar içinde oturulmaya devam edilirse, sürekli olan küçük depremler sonucunda malzeme yorgunluğa neden olur ve yıkıma neden olabilir. Bu nedenle ‘benim binam sağlammış bir şey olmadı’ düşüncesi çok yanlış. Dikkatli olmak lazım” dedi.



"BU DEPREMLERİN SÜRECEĞİNİ GÖRÜYORUZ"



Sözcü gazetesinin haberine göre, Gökova Körfezi’nin kuzey yamacında çok ciddi bir normal atımlı fay olduğunu, bunun da Kos’un kuzeyine kadar sürdüğü söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, “Yakın geçmişte burada 6’nın üzerinde bir deprem oldu. Bu orta büyüklükte bir deprem. Bu büyüklükte bir deprem olduğu zaman fay boyunca olan bütün alanlarda belirli bir zaman içinde temizlik harekatı başlar. O büyük deprem sırasında kırılmamış faylarda kırılmaya başlar. Bu kırılmalar sonucunda da artçı dediğimiz depremler meydana gelir. Bu artçı depremler de birkaç gün içinde sonlanmaz. Genellikle birkaç ay mertebesinde sürer. Gökova Körfezi’nde görülen depremler de büyük depremin artçıları olarak düşünülmelidir. Ve biz bu açıdan baktığımızda daha bu depremlerin süreceğini sürüyoruz. Daha birkaç ay Bodrum ve çevresi belirli boyutta sallanırsa bu anormallik değildir” diye konuştu.



Ayrıca 6.8 büyüklüğündeki depremin körfezin kuzeyinde ve güneyindeki daha küçük boyutlu olan fayları da tetiklemiş olabileceğini kaydeden Görür, “Bunlar da zamanla kırılmış olabilir, küçük boyutlu depremler oluşturmuş olabilirler” dedi.



“BU BÖLGEDEKİLER KENDİLERİNİ EMNİYETTE HİSSEDEBİLİRLER”



Gökova fayı üzerinde olan bölgede enerji artık boşaldığı için bu yöredeki insanların kendilerini daha rahat ve emniyette hissedebileceklerini söyleyen Görür, şöyle devam etti:



“Uzun bir süre bu fay üzerinde deprem beklenmez. Ancak devamlı sarsıntılar, bir takım binalarda yapı stoğunda, malzeme yorgunluğu oluşturur. Gerçekten darbe almış ama ihmal edilmiş, kontrol ettirilmemiş binalar içinde oturulmaya devam edilirse, sürekli olan küçük depremler sonucunda malzeme yorgunluğa neden olur ve yıkıma neden olabilir. Bu nedenle ‘benim binam sağllanmmmış bir şey olmadı’ düşüncesi çok yanlış. Çok deprem olan yerlerde yorgunluk olur. Vatandaşlarımızın kendi binalarını kontrol ettiriyor olmaları ve bilinen bir zaafyiet varsa da ihmal etmeden baktırmaları gerekiyor. Beşinci altıncı sarsıntı, bardağı taşıran son damla olur. Dikkatli olmak gerekir.”



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