Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ndeki heyetler arası çalışma yemeğinde buluştu.
Çavuşoğlu ile Tillerson, Suriye, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve terörle mücadele konularını görüştü.
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nin en büyük onur ödülü "Dewhurst Ödülü"nün takdim edileceği Tillerson, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.