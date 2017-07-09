Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ndeki heyetler arası çalışma yemeğinde buluştu.



Çavuşoğlu ile Tillerson, Suriye, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve terörle mücadele konularını görüştü.



Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nin en büyük onur ödülü "Dewhurst Ödülü"nün takdim edileceği Tillerson, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.