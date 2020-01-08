Çavuşoğlu açıkladı! Erdoğan ve Putin çağrıda bulunacak

Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili "Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır." dedi.

Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in, Libya'da 12 Ocak'tan itibaren ateşkes sağlanması için çağrıda bulunacaklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı" dedi.

ulusal.com.tr