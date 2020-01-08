Çavuşoğlu açıkladı! Erdoğan ve Putin çağrıda bulunacak
Türkiye ve Rusya, Libya için ateşkes çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım'ın açılışının ardından tekrar bir araya geldi. İki liderin görüşmesine ilişkin ayrıntıları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Erdoğan ve Putin 12 Ocak'ta Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar." dedi. Basın açıklamasında konuşan Lavrov da İranlı General Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesine değindi. Rus Bakan, bölgedeki gerilimden Amerikayı sorumlu tutarken, itidal çağrısı yaptı
Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, "Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili "Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır." dedi.
Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in, Libya'da 12 Ocak'tan itibaren ateşkes sağlanması için çağrıda bulunacaklarını açıkladı.
Çavuşoğlu, "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı" ifadelerini kullandı.
Lavrov, "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı" dedi.
ulusal.com.tr
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