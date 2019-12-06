Çavuşoğlu açıkladı! Rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşabiliriz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO planlarıyla ilgili, "Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil." dedi.
GÜNDEM 06.12.2019, 15:02 06.12.2019, 15:23
Dışişleri Baakanı Mevlüt Çavuoğlu, basın açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO planlarıyla ilgili, "Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak." dedi.
Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'le ilgili, "Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P