Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü.



Başbakan Binali Yıldırım dün Türkiye ile Almanya arasında gerilen ilişkilere ilişkin, "Türkiye ile Almanya ezeli staratejik ortaktır. Almanya ile Birinci Dünya Savaşında beraber olduk. Bugün de hükümetimiz, Almanya’yı Avrupa’da stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman iç siyasetten kaynaklanan mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor. Benim çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya’ya da Türkiye’ye de yararı yok. Aramızdaki en büyük anlaşmazlıkların başında Almanya’da gerek PKK gerek FETÖ terör örgütünün sempatizanlarının, terör örgütü mensuplarının çok geniş alan bulması ve ülkemiz aleyhinde faaliyetlerini sürdürmesi. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz, bizim bu istediğimiz uluslararası hukukun gereği. Ülkemiz aleyhinde faaliyet gösterenlerin, dostlarımız tarafından korunuyor görüntüsünün oluşuyor olması Türk milletini derinden üzer. Almanya’da 3,5 milyon vatandaşımız var. Onlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin teminatı niteliğindedir. O bakımdan olayları daha fazla germenin bir anlamı yok" açıklamasında bulunmuştu.