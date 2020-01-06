Çavuşoğlu: Ateşkesin sağlanması için Rusya ile çalışma sürüyor

Libya krizi, Suriye Anayasası, Asya Açılımı, ABD ve Rusya ile ilişkiler…

Yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileriyle buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dış politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu'nun yıllık dış politikada değerlendirme toplantısına Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi ile Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik de katıldı.

Türkiye'nin önceliğinin ateşkesin sağlanması olduğunu belirten Çavuşoğlu, Libya'da Moskova ile ortak çalışma yapıldığını söyledi.

Libya'ya ÖSO'nun gönderilmediğini belirten Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletlerin daha aktif görev alması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Barış Gücü için karar çıkartmanın ise kolay ve gerçekçi olmadığını ifade etti.

Libya'da siyasi çözüm için Berlin'de bir toplantı yapılacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, Tunus, Katar ve Cezayir'in de zirveye katılması gerektiğini istedi. İsyancı Hafter'in siyasi değil silahlı bir çözüm istediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, çatışmaların Trablus'a yayılması durumunda sokak savaşı yaşanacağını kaydetti. Çok sayıda insanın öleceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya ile yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'nın tescil sürecine ilişkin de konuştu. Birleşmiş Milletler'de tescil sürecinin 4 ila 6 ay süreceğini açıkladı. "Sorunsuz tescil edilmesi gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, İsrail, Yunanistan ve Rum kesiminin Türkiye karşıtı East Med boru hattı projesinin imza törenine İtalya'nın katılmamasına dikkat çekti. İtalya'nın dengeli bir tutum sergilediğini belirten Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydetti.



Suriye krizi de Çavuşoğlu'nun gündemindeydi. Anayasa yazım komitesinin tıkandığını belirten Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Persen'in Şam ziyaretinin ardından tıkanıklığın aşılacağı mesajını verdi. Rusya'nın da olumlu katkı sunduğunu hatırlattı.



Ankara temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Yeniden Asya Açılımı kapsamında çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



Değerlendirme toplantısında Rusya ve Amerika ile ilişkiler de gündeme geldi.



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