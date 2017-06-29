Kıbrıs Konferansının ikinci günü Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde İsviçre’de devam ediyor. Konferans arasında konuşan Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu önemli mesajlar verdi "Ankara'nın, Türk askerinin çekilmesi ve garantörlüğün sona ermesi gibi bir talebi kabul etmeyeceğini" söyledi. Çavuşoğlu "Bu bizim vazgeçilmezimiz" ifadesini kullandı.

Kıbrıs için karar müzakereleri olarak değerlendirilen Kıbrıs Konferansı’nın 2. Oturumu İsviçre’nin Crans Montana kentinde devam ediyor.Le Regent Kongre Merkezi'ndeki konferansın ikinci günü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve İngiltere'nin Kıbrıs Özel Temsilci Jonathan Allen ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’ın de 3. Günde konferansa katılması bekleniyor.Konferansa gözlemci sıfatıyla katılan Avrupa Birliği'ni, Avrupa Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans temsil ediyor.Toplantıların devam ettiği konferans arasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, garantilerin kaldırılmasının ve Türk askerinin Ada’dan çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Rum tarafının beklentisi, garantiler tamamen kalksın, Ada'da Türk askeri kalmasın yönünde. Bu bir hayaldir. Bu hayalden, bu rüyadan uyanmaları lazım. Bugün Akıncı ile ve dün KKTC'deki parti liderleri, Türk askerinin önemini vurguladılar" dedi.Çavuşoğlu, Yunanistan ve Rum tarafının tarihten ders alması gerektiğini vurguladı.İsviçre’de yapılan Konferansın bir nihai konferans olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sonuç alınmayacaksa müzakereleri uzatmanın bir anlamı yok diye konuştu. Çavuşoğlu’na Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Eide’nin “son şans değil” sözleri de hatırlatıldı.Müzakereleri uzatma stratejisinin Rumların taktiği olduğunu belirten Çavuşoğlu, Rumların Kıbrıs açıklarında tek taraflı sondaj çalışmaları yapmak istemesini de yanlış tutum olarak değerlendirdi.