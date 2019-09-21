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Çavuşoğlu ile Guterres bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin NewYork kentine gitti. Çavuşoğlu burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Toplantıda Çavuşoğlu Diyarbakır'da Evlat Nöbeti'ndeki aileleri dile getirdi. Uluslararası kuruluşların aileleri görmezden geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu ile Guterres bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Görüşme NewYork'taki Birleşmiş Milletler merkezinde gerçekleşti.

Çavuşoğlu ve Guterres, Suriye, Kıbrıs ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Toplantıda görüşülen bir diğer konu ise Diyarbakır'daki Evlat Nöbeti idi.

Konuyu gündeme Bakan Çavuşoğlu getirdi.

Çavuşoğlu'nun Guterres'e uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının konuya ilgi göstermediğini, bu olay yokmuş gibi davrandığını ifade etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Guterres ile faydalı bir görüşme yaptıklarını, Suriye ve anayasa komitesi gibi birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Birleşmiş milletler #bm #Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres #abd
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