New York'ta BM olağan toplantılarının ilk gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasında federasyon tartışması yaşandı.

New York’ta bugün başlayan BM olağan toplantılarının ilk gününe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasında yaşanan federasyon tartışması damga vurdu.



Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, tartışma Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmeye giden Hrsitodulidis’ın o sırada aynı yerde basın mensuplarına açıklama yapan Çavuşoğlu ile karşılaşması sonrası yaşandı.



Çavuşoğlu, “neden referans şartlarını hemen kabul etmiyorsunuz? Neden önce beşli gayrı resmi görüşmede ısrar ediyorsunuz?” diye soran Hristodulidis’e, geçen yıl Nikos Anastasiadis ile yaptığı toplantıyı hatırlatarak, Rum liderin o toplantıda konfederasyon da dâhil başka çözümlerden bahsettiğini söyledi.



Çavuşoğlu, bu bağlamda çözüm modelinin belirsiz kaldığını sözlerine eklemesi üzerine, Rum Dışişleri Bakanı “iki bölgeli, iki toplumlu federasyondan başka çözüm modeli yoktur. Hadi bunun üzerine el sıkışıp anlaşalım” diyerek elini uzattı.



Ancak Çavuşoğlu, uzanan eli sıkmadı ve ülkesinin gerek 2004 Annan Planı, gerekse de 2017 Crans Montana’da üzerine düşeni yaptığını söyledi.



Çavuşoğlu, müzakerelerin yeniden başlaması içim temel şartların belli olmadığını ve bunların belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.