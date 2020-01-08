Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

İran ve ABD arasında gerilim zirveye tırmandı, Türk diplomasisi de harekete geçti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastının ardından İran Irak’taki ABD üslerini vurdu.

İran’ın bu hamlesi Ankara’yı da hareketlendirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’ın operasyonunun ardından peş peşe açıklama geldi.

Bakanlık, bölgede artan gerilim azaltılması amacıyla yoğun bir diplomatik sürecin yürütüldüğünü duyurdu. Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu’nun 9 Ocak’ta Irak’a gideceği açıklandı. Ziyarette bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınmasının planlandığı bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile de telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki mevkidaşın İran’ın ABD üslerine operasyonunu ele aldığı ifade edildi.

Öte yandan Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı 8 Ocak’ta ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’ni ağırlayacaktı. Ancak Tahran’ın operasyonu bu ziyaretin ertelenmesine neden oldu. 10 Ocak Cuma günü Ankara’ya gelecek olan Jeffrey, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarında çeşitli temaslarda bulunacak.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERA: UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr