Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio (Luigi Di Mayo) ile bir araya geldi.



İstanbul'da yapılan görüşmede Libya konusu başta olmak üzere uluslararası gelişmeler ele alındı.



Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



"İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu misafir etmekten memnuniyet duyduk. Çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz. Libya krizi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk."

ulusal.com.tr