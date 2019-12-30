Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüştü

Libya Tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Meclis, tezkereyi görüşmek üzere 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Öncesinde ise hükümet CHP ve İyi Parti'yi bilgilendirdi.



Kritik tezkerede Libya'daki iç karışıklığa dikkat çekildi. Ülkede gayri meşru faaliyet yürüten hafter güçlerinin Türkiye'nin Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki çıkarlarını olumsuz etkilediği vurgulandı. Libya'da ateşkes ve barışın tesisi ile istikrarın sağlanmasının Türkiye açısından büyük bir önemi olduğu belirtildi.



Ayrıca, Türkiye'nin yüksek çıkarlarının korunacağı ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteğin sağlanacağı ifade edildi. Bu kapsamda, gerektiği taktirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderileceği kaydedildi. Tezkere, ilgili kuvvetlerin nasıl kullanılacağına ilişkin yetkinin 1 yıllığına Cumhurbaşkanı'na verilmesini içerdi.



Tezkere, Meclis'e ulaşır ulaşmaz Meclis Başkanı Mustafa Şentop da milletvekillerini 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanmaya davet etti. Özel oturumda tezkere görüşülecek ve oylanacak.



Öncesinde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgilendirme turuna çıktı. Çavuşoğlu, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ayrı ayrı görüştü. Çavuşoğlu, tezkereyi desteklediğini daha önce ilan MHP'yi ise ziyaret etmeyecek.



Görüşmeler sonrası partiler tezkereye ilişkin görüşlerini paylaştı. CHP, olumsuz baktığını duyururken İyi Parti kararını 2 Ocak'ta açıklayacağını belirtti.







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