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Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" dedi.

GÜNDEM 01.12.2019, 12:38 01.12.2019, 12:55
Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak." ifadelerini kulandı.

Ayrıntılar birazdan...

#Mevlüt Çavuşoğlu #kanal istanbul #Dışişleri Bakanı
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