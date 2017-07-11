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Çavuşoğlu'ndan Katar krizi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte daha aktif bir rol üstleneceğiz. Kuveyt'in çabalarını da destekleyeceğiz. Kıbrıs müzakerelerinde gayet yapıcı bir tutum sergiledik" dedi

Çavuşoğlu'ndan Katar krizi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte daha aktif bir rol üstleneceğiz. Kuveyt'in çabalarını da destekleyeceğiz. Kıbrıs müzakerelerinde gayet yapıcı bir tutum sergiledik" dedi
 

Etiketler; #çavuşoğlu #Kuveyt #katar #Kıbrıs
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