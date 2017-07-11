Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte daha aktif bir rol üstleneceğiz. Kuveyt'in çabalarını da destekleyeceğiz. Kıbrıs müzakerelerinde gayet yapıcı bir tutum sergiledik" dedi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte daha aktif bir rol üstleneceğiz. Kuveyt'in çabalarını da destekleyeceğiz. Kıbrıs müzakerelerinde gayet yapıcı bir tutum sergiledik" dedi

