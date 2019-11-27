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Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var." dedi.

GÜNDEM 27.11.2019, 11:44 27.11.2019, 11:53
Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#çavuşoğlu #s400
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