Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.