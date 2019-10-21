Çavuşoğlu'ndan Suriye'nin BM'ye mektubu ile ilgili açıklama!

Bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin geri çekilmesi için Amerika'ya tanınan 120 saatlik süre dolmak üzere. Sürecin Salı günü saat 22'de tamamlanmasının ardından Washington'a ek süre verilmeyecek.

ABD ile PKK'nın geri çekilmesi yakından takip ediliyor. Ancak terör örgütünün şu ana kadar 40 taciz atışı yaptığı öğrenildi.

Süreç devam ederken Barış Pınarı Harekatı'nın askeri ve diplomatik kanalından açıklamalar peş peşe geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TRT World Forum'da düzenlenen "Kürselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" panelinde konuştu.

Amerika'nın teröre verdiği desteğe tepki gösterdi bakanlar. Teröristler Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki 120 kilometrelik alandan çıkmaz ise harekatın devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, Barış Pınarı Harekatına ilişkin dün yaptığı açıklamada da Suriye Devleti'nin Birleşmiş Milletler yazdığı mektubu gündemine aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Şam yönetiminin Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupta PKK/PYD'yi "bölücü terörist milisler" olarak tanımlamasını olumlu bulduklarını söyledi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 9 Ekim'den bu yana harekatın bilançosunu açıkladı.

Güvenlik kaynakları da 40'ı aşkın teröristin teslim olduğu bilgisini verdi. Silahların toplanması konusuna ilişkin de konuşan kaynaklar Amerika ile bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ulusal.com.tr