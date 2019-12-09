Çavuşoğlu: Nihai hedef onurlu sürdürülebilir barış

Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Türkiye'nin girişimleri neticesinde 2011'de "Afganistan için İstanbul Konferansı" ile başlayan süreç Afganistan'a yönelik bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Konferansın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan salonu Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile birlikte geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplum Afganistan'a yönelik taahhütlerine bağlı kalırken Afgan hükümetinin de yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, "Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Afganistan'da nihai hedefin kalıcı, onurlu ve sürdürülebilir barış olduğunu söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans için İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. İki dışişleri bakanının bölgesel gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.



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