Çavuşoğlu: Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz." dedi.
GÜNDEM 29.10.2019, 23:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasının, ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz." dedi.
Çavuşoğlu, "Suriye'de güvenli bölgede YPG/PKK'lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz." diye konuştu.
Kaynak: AA
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