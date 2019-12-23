Çavuşoğlu Yunanistan'ı uyardı

Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşma Doğu Akdeniz'deki ilişkileri yeniden tartışmaya açtı. Panikleyen Yunanistan, Avrupa Birliği'ne sarıldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın tutumun eleştirdi. Uyarısını Yunan medyası üzerinden yaptı.



Haftalık olarak yayımlanan To Vima gazetesine konuşan Çavuşoğlu, "diyalog" çağrısı yaptı.



Yunanistan'a Türkiye ile diyalogdan kaçınıp AB'nin kör desteğine güvenmesinin sorunların çözümüne en büyük engeli teşkil edeceği uyarısında bulunmak istiyorum.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de en uzun sahil şeridine sahip olduğunu hatırlattı. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların Türkiye'yi haksız şekilde dar bir deniz şeridi ile kısıtlama hedefinde olduğunu kaydetti.



Türkiye'den 2, Yunanistan'dan ise 570 kilometre mesafede bulunan ve yüzölçümü 10 kilometrekare olan bir adanın 40 bin kilometre Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) veya kıta sahanlığına sahip olmasını mı bekliyorsunuz? Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf değiliz, ancak ilke olarak ruhuyla ve birçok hükmüyle mutabıkız.



Dışişleri Bakanı, Libya ile imzalanan muhtrıranın uluslararası hukuka uygun olduğunun altını çizdi.



Çavuşoğlu'nun değindiği bir diğer konu da Kıbrıs'taki çözüm arayışları oldu. "Kıbrıs Rum tarafı ne iddia ederse etsin Kıbrıslı Türklerle iktidar ve refahı paylaşmak istemiyor" ifadelerini kullandı.





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