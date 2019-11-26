Çekmeköy-Sultanbeyli hattı metro inşaatı başladı

İstanbul Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları törenle başlatıldı.

Sancaktepe'de düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu, 28 milyar Türk lirası borcu olan Belediye için yabancı bankalardan kredi almıştı. Şimdi bu borçla metro hattı çalışması yeniden başladı.

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada da "Alman Deutsche Bank'ın sürece güven duyarak katkı sunması anlamlıdır, teşekkür ediyorum." dedi.



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