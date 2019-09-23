Dünyanın gözü New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler yıllık olağan genel kurulunda. Hem Türkiye'den hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden heyetler New York'a gitti... Ancak Kıbrıs konusunda dünyaya çelişkili mesajlar veriliyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı "Çözümün adının federal yapı olduğu" ısrarını sürdürüyor. KKTC hükümeti ve Türkiye ise "İki Devletli çözümü" savunuyor. Akıncı'nın tutumu Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün elini zayıflatıyor.

KKTC Hükümeti ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki çelişkiler bununla da sınırlı değil.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Kesimi ile yapılan görüşmelerin içeriğinin Crans Montana'ya (Kran Montana) kadar yapılan gelmiş geçmiş tüm mutabakatları ve sonrasındaki görüşmeleri de kapsadığını söyledi.



KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bahsettiği tutanaklarda ise Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçilmekte.



Askeri uzmanların ve siyaset bilimcilerin belirttiği gibi Türkiye'nin garantörlüğü olmadan ise Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarını ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamak mümkün değil.



KKTC Cumhurbaşkanı, New York'a Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmeye giderken, New York'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay görüştü.



İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin altı çizildi.



ulusal.com.tr