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Cem Aziz Çakmak anıldı

15 Temmuz darbe girişimine benzer bir saldırıya karşı, Meclis'i koruyacak polisleri belirlemek için özel bir komisyon kuruldu. Meclis Emniyet Müdürü, iki Meclis Genel Sekreter Yardımcısı ve bir psikologdan oluşan komisyon, adayları mülakata aldı. Mülakatta belirlenen polislerden hangilerinin göreve başlayacağına ilişkin son kararı İçişleri Bakanlığı verecek.

Balyoz kumpası ile yıllarca hapis yatan emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın ölümünün 2'inci yıldönümü için anma töreni yapıldı. 

Ailesi, silah arkadaşları ve dostlarının düzenlediği tören denizde yapıldı.

Kumpas şehitleri anısına saygı duruşu ile başladı, tören.

Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer ve Ulusal Kanal'ın ekran yüzlerinden deneyimli spiker Gülgun Feyman şiirler okudu. 

Ailesi ve arkadaşaları Tuğmairal Cem Aziz Çakmak'ı anlattı. 

Törenin sonunda Cem Aziz Çakmak ve kumpas şehitleri anısına denize karanfiller bırakıldı. 

Haber:Damla İnce
Kamera: İhsan Ulak
ulusal.com.tr

Etiketler; #Haber Türk gazetesi #meclis #15 temmuz
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