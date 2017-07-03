15 Temmuz darbe girişimine benzer bir saldırıya karşı, Meclis'i koruyacak polisleri belirlemek için özel bir komisyon kuruldu. Meclis Emniyet Müdürü, iki Meclis Genel Sekreter Yardımcısı ve bir psikologdan oluşan komisyon, adayları mülakata aldı. Mülakatta belirlenen polislerden hangilerinin göreve başlayacağına ilişkin son kararı İçişleri Bakanlığı verecek.

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