Cem Dikmen ve Sedat Peker'den açıklama

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Cem Dikmen, şunları belirtti:

"Çok tartışılan konuya açıklık getirelim.

1-) Önemsiz bir ayrıntı ama yine de aktaralım. Sedat Peker bey ile yemekte buluşmadık. Mekanda karşılaştık ve ayaküstü eski günlerden (Ergenekon dönemi) sohbet ettik. Fakat yemekte buluşmakta da herhangi bir sorun görmüyorum.

2-) Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütü yöneticileriyle bir araya gelenlere tek kelime edemeyenlerin, ABD karşıtı cephe içinde yer alanları hedef almasına ise hiç şaşırmıyorum. Görevlerini yapıyorlar.

3-) Bir savaş veriyoruz. Bu savaşta 2 cephe var. Biri ABD cephesi diğeri Türkiye cephesi. Her meseleye Türkiye cephesinden bakıyoruz. Kimseyle yan yana gelmekten çekinmiyoruz.

4-) Kati Piri'lerle, Chattam House yöneticileriyle ya da Selçuk Mızraklı'larla yani TR'yi bölme çabasındakilerle yan yana olanların yönettiği bu saldırılara karşı derimiz sağlam. Kendimize güveniyoruz. Kimse kuşku duymasın.

5-) Savaş derinleştikçe içerideki bozguncular daha da saldırganlaşıyor fakat ne mutlu ki ABD kaybediyor. Gizli işbirlikçileri de kaybedecek."

SEDAT PEKER'DEN AÇIKLAMA

Sedat Peker, açıklamalarda bulundu.

Peker, şunları belirtti.

"Emperyalist güçlere karşı ülke müdafası yapılan bu günlerde Vatan Partisi'ni yok saymak kendimizi kandırmaktan başka bir şey olmayacaktır.

15 Temmuz hain fetö kalkışmasında ilk olarak etkisiz hale getirilecek 26 isimden bir tanesinin Sn. DOĞU PERİNÇEK olmasının ülke güvenliğimiz açısından kendisinin önemini anlatan yeterli bir delil olduğuna inanıyorum.

Ergenekon yargılamaları süresince dik duruşlarından hiçbir ödün vermeyen Vatan Partililer o gün olduğu gibi bugünde ülkemizin en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir."

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