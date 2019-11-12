Cem Gürdeniz: Doğu Akdeniz'de de zaferimiz kaçınılmazdır

Amiral Cem Gürdeniz, Almanya'da Atatürkçü Düşünce Derneği Ludwigsburg şubesinin "Mustafa Kemal ve Mavi Vatan" etkinliğinde konuştu.

Emekli Tümamiral Gürdeniz, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet Donanması, Mavi Vatan, Kıbrıs ve Türkiye'nin jeopolitiği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gürdeniz, Barış Pınarı Harekâtı'nda nasıl başarılı olduysak Doğu Akdeniz'de de zaferimiz kaçınılmazdır dedi.

Gürdeniz, sıcak gelişmelerin yaşandığı Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin doğru adımlar attığını ifade etti. Vatan savunmasının Mavi Vatan'dan başladığını kaydetti. Amiral Cem Gürdeniz, "gerek donanmamızın geldiği durum gerekse uluslararası haklılığımız elimizi son derece güçlendiriyor" tespitinde bulundu. Gürdeniz donanmanın ne kadar geliştiğini atış testleri yapılan Atmaca füzesi örneğiyle açıkladı.

ulusal.com.tr